2019/03/02 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة حقوقية سورية، اليوم السبت، أن مجموعات مسلحة تابعة للجيش التركي أقدمت على ارتكاب «انتهاكات جديدة» بحق المدنيين الكورد في عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا).

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه:« أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة ملثمة مدعين انتمائهم لأمنية فيلق الشام يوم الجمعة في وادي قرية ميدانا بين طريق خلالكو (بلبل) المؤدي لقرى الميدانيات (راجو) على ابتزاز المواطنين الكورد وهم يعملون بين حقول الزيتون وكروم العنب وسلبتهم مبالغ نقدية وأجهزة الهواتف الخليوية التي بحوزتهم».

ولفتت إلى أن« المسلحين سلبوا كل من : محمد مصطفى داوود، نوري حسو، خالد حسو».

وقالت المنظمة "كما أقدمت بعض العناصر المسلحة على اقتحام منزل المواطن شيخي سمو (65) عاما من أهالي قرية هيامو التابعة لناحية بلبل المقيم في قرية ترندة الملاصقة لمدينة عفرين والذي كان يعمل سابقا في صيدلية الشيخ» .

مضيفة ، أنهم « قاموا بوضع شريط لاصق على فمه و تقييده بالحبال و ضربه بأخمص الاسلحة وترهيبه وسرقة مبلغ 8500 ليرة سورية و جهاز هاتف خليوي، ثم لاذوا بالفرار ووعدوه بالعودة مرة ثانية إن لم يخلِ المنزل» .

وأشارت إلى أن« المقر العسكري التابع لفصيل الزنكي ملاصق لمنزل المعتدى عليه ».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية : استمرار انتهاكات المجاميع المسلحة في عفرين) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة حقوقية : استمرار انتهاكات المجاميع المسلحة في عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).