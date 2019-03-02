ماهي وثيقة الوطن التي قدمها الكاردينال ساكو لبرهم صالح ؟

2019/03/02 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في ‏العراق والعالم ‏،وثيقة الى رئيس الجمهورية برهم صالح ، تحمل مقترحات ‏للخروج من الازمات ‏وحل المشاكل والخلافات .‏

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