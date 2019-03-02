مقتل شخص برصاصة في الرأس خلال مشاجرة شمالي بغداد

2019/03/02 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، السبت، بمقتل مدني بمشاجرة في الطارمية شمالي بغداد.

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