صالات القيثارة تقلب الطاولة على الجنسية وتواصل عزف الصدارة

2019/03/02 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حقق فريق نادي الشرطة لكرة الصالات فوزاً مثيراً على مضيفه فريق الجنسية عندما قلب تأخرهُ بثلاثة اهداف لهدفين لفوز مستحق بنتيجة 4-3 في المباراة ألتي ضيفت أحداثها قاعة نادي الاعظمية الرياضي لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز .شوط المباراة الاول شهد ندية وأثارة كبيرة من الطرفيين اذ باغت فريق […]

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