معلنا افتتاح المسرح العسكري.. وزير الثقافة:الحياة استمرت بفضل تضحيات الحشد والقوات الأمنية

2019/03/02 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، السبت، ان الحياة مستمرة في العراق بفضل تضحيات ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية، فيما اعلن موافقته على اعادة افتتاح المسرح العسكري.

وقال الحمداني خلال زيارته مقر قيادة محور الفرات الاوسط للحشد الشعبي بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، إن “الحياة مستمرة في العراق بفضل تضحيات ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية “، مؤكدا موافقته على “اعادة افتتاح المسرح العسكري ليكون منبرا فنيا ثقافيا ينمي مشاعر حب الوطن في نفوس العراقيين”.

وأضاف أن “معركتنا الحالية تتمثل بمواجهة الافكار المنحرفة المتمثلة بداعش وغيرها من الجماعات الارهابية “، لافتا الى ان لدى وزارة الثقافة مشروعا كاملا لمواجهة الافكار المنحرفة”، مشيرا إلى أن “هذه المعركة لا تقل اهمية عن معارك ساحات القتال وقد تكون اكثر حديا كونها تسعى الى مواجهة فكر متطرف ومنحرف”.

ولفت الحمداني إلى أن “وزارة الثقافة قبلت التحدي في هذا النزال وستكسب الرهان بجهود الوطنيين”، مبينا أن “حب الوطن والانتماء شيء متجذر في الانسان وهذا المعدن النقي يظهر عند الازمات”.

واطلع الحمداني على معرض للصور الفوتوغرافية تبين تضحيات الحشد الشعبي فضلا عن معرض للاسلحة والمعدات التي اغتنمت من داعش الارهابي خلال عمليات تحرير المدن من تلك العصابات.

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