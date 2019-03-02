تضارب بالأيدي وشجار عنيف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون

2019/03/02 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المصورة أليسون جاكسون تشتهر بإنتاج صور “ملكية” مقلدة معتمدة على شبيهين وشبيهات لأفراد في العائلة المالكة، مثلما فعلت سابقا عندما التقطت صورا لشبيهي دوقة سا**** ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، وهما يمارسون اليوغا.

واليوم تنتشر صور إلتقطتهم عدساتها تظهر ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وهما تتشاجران بطريقة عنيفة تخللها تضارب بالأيدي وشدّ شعر والسحل على الأرض.

والمعركة بالطبع زائفة، وتجسد بشكل مبالغ فيه ما تتناقله وسائل إعلام بريطانية مختلفة بشأن خلافات محتدمة بين الدوقتين، فيما تبرز الصور أيضاً أن ميغان هي الرابحة والمسيطرة في المعركة كما أنها أكثر شراسة وعدوانية من ميدلتون.

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