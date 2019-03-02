علاوي يلتقي قيادياً بارزاً في “يكتي”: مرحلة جديدة بين بغداد وأربيل

2019/03/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، السبت، إلى تهدئة الأوضاع في إقليم كردستان، وأكد أن الإقليم مفتاح استقرار العراق والعراق مفتاح الاستقرار في المنطقة.جاء ذلك خلال لقائه نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، في الإقليم.وشدد رسول في بيان لمكتبه تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (2 آذار 2019) على […]

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