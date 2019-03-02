التربية النيابية لـ “ناس”: قلة الوعي الديني وراء انتشار المخدارت في المدارس

2019/03/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس عزا عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، السبت، انتشار ظاهرة المخدارت داخل المدارس الثانوية في العراق الى قلة الوعي الديني بين الطلاب.وقال المكصوصي في حديث لـ “ناس” اليوم (2 اذار 2019)، ان “المخدرات بدأت تنتشر بشكل كبير داخل البلاد حيث وصلت الى المدارس الثانوية باعتبارها جزءا من المجتمع، لذا يتطلب من الاسر […]

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