حارث الجريح الوحيد.. قصة يتيم عراقي خرج من الجيب الأخير لداعش في سوريا !!

2019/03/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر حارث نجم من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا جريحا ووحيدا بعد أن تسببت ضربات جوية في قتل كل أفراد أسرة هذا

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