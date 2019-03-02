الصحة العالمية تحذّر من مخاطر الهواتف الذكية على السمع

2019/03/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الهواتف الذكية وأجهزة التسجيل المخصصة للاستماع للموسيقى "إم بي 3" على حاسة السمع، وقالت المنظمة: إن أكثر من مليار

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