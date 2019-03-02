إيران تدمج بنوكاً مرتبطة بالجيش لتحقيق استقرار القطاع

2019/03/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك المركزي يوم السبت إن إيران تعمل على دمج أربعة بنوك مرتبطة بالجيش ومؤسسة مالية أخرى مع أقدم بنك في البلاد بهدف تعزيز الكفاءة والمساعدة في تحقيق استقرار القطاع، في الوقت الذي يرزح فيه الاقتصاد تحت ضغط عقوبات أمريكية.

وتتعرض بنوك إيرانية كثيرة لضغوط جراء سنوات من الإدارة السيئة والصعوبات الاقتصادية، التي تسببت فيها عقود من العقوبات الدولية وإعادة فرض عقوبات أمريكية العام الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن الدمج سيخلق "بنكا واحدا مستقرا وأكثر كفاءة لتقديم خدمات أفضل لأسر القوات المسلحة وعامة الشعب".وأشار البيان إلى أن بنوك أنصار ومهر اقتصاد وقوامين وحكمت ومؤسسة كوثر للائتمان ستندمج مع بنك سيباه الحكومي الذي أسسه صندوق لمعاشات الجيش عام 1925 كأول بنك في إيران.



ولم يخض البيان في تفاصيل بشأن الاندماج أو المؤسسات المشاركة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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