2019/03/02 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، قالت إن سلطات بولندا أعلنت في نهاية العام الماضي، عن مناقصة لتشييد قناة عبر برزخ البلطيق - شريط ضيق من الأرض، يفصل بين خليج كالينينغراد وخليج غدانسك، بطول 65 كلم، بما في ذلك 35 كلم ضمن أراضي روسيا.والملفت للنظر أن هذا الشريط البري الضيق، متصل في أراضي بولندا مع البر القاري، أما في روسيا فهو منفصل عنه بمضيق بحري صالح للملاحة.ويبلغ عرض البرزخ 300-1800 متر في الأجزاء الوسطى والجنوبية و8-9 كم في الشمال.ويرى مراقبون، أن قرار الاتحاد الأوروبي المذكور، قد يؤدي إلى تأجيج العلاقات المتوترة أصلا، بين القوميين المتعصبين الذين يسيطرون على السلطة في بولندا، والاتحاد الأوروبي.



وهناك خلاف شديد بين الطرفين أيضا، حول قضايا العلاقة بين التشريعات المحلية والأوروبية، ومسائل الهجرة.وتشدد الحكومة البولندية، على ضرورة بناء القناة، لاعتبارات أمنية ولتحقيق أهداف اقتصادية.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يمنع بولندا من بناء قناة قرب حدود روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يمنع بولندا من بناء قناة قرب حدود روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).