خاص| الجبهة التركمانية تقترح حلاً لإنهاء

2019/03/02 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

اقترحت الجبهة التركمانية، السبت، حلا لإنهاء "المشاكل والاغتيالات" في كركوك، فيما شددت على ضرورة انسحاب قوات "متجاوزة" على أراضي المحافظة.

وقالت النائبة عن الجبهة خديجة علي في حديث لـ"الاتجاه برس"، "إذا أردنا العيش بسلام في كركوك واستتباب الامن والابتعاد عن المشاكل والاغتيالات فيجب أن يكون هناك تطبيق لمبدأ الإدارة المشتركة بين مكونات المحافظة لاسيما الملف الأمني".

وأضافت علي أن "هناك قوات متجاوزة في كركوك ومتواجدة بشكل غير رسمي"، مؤكدا ضرورة "انسحابها خارج حدود المحافظة".

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