الاعلان عن كيان سياسي جديد في العراق

2019/03/02 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تم الاعلان يوم السبت عن انضمام التجمع الوطني العشائري المستقل برئاسة عمر الهيچل مع حزب التجمع المدني للإصلاح برئاسة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ، ليصبحا كيانا سياسيا واحداً.

وقال الجبوري في كلمة له خلال الاعلان، ان "حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) يواصل حوارات معمقة مع العديد من القيادات السياسية في العراق باتجاه رسم رؤية سياسية مشتركة مع كل الكيانات الحزبية الوطنية ذات التوجهات المشتركة".

واضاف أن "هناك سعيا جادا للاندماج مع تجمعات وكيانات حزبية أخرى على طريق توسيع وتفعيل العمل السياسي أفقيا وعاموديا وبما يعزز توجهات الحزب في توحيد الصفوف وتعضيد العمل الوطني لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق بما يحقق المصالح العليا للبلاد".

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