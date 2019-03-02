أنقرة تؤكد عزمها المساهمة «بدور هام» في إعمار العراق

2019/03/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق، معربا عن عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات أدلى بها اليوم السبت خلال لقاء مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال، إن «العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحاً لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، في حين لا تتجاوز قيمته الحالية 10 مليار دولار».

وأعرب الوزير التركي عن عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية أوفاكوي بولاية شرناق في شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.

وأبدى جاويش أوغلو، عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربها مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار البلد العربي.

وكانت الكويت قد استضافت في فبراير/ شباط 2018، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصلت بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).





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