بالصور.. احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى البصرة

2019/03/02 | 20:58

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على عصابة تتاجر بالأسحة غير المرخصة في العاصمة.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء سعد معن في بيان، إن "مفارز استخبارات شرطة الطاقة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقا

بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان السابق حاكم الزاملي، اليوم السبت، على تقرير صحافي أفاد ببناء القوات الأميركية قاعدتين جديدتين في محافظة الانبار.

وقال الزاملي لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الاميركية تتواجد

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بان شخصاً قتل برصاصة في الرأس، خلال مشاجرة في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشاجرة اندلعت اليوم بين مجموعة اشخاص في حي الشهاء بقضاء الطارمية ش

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