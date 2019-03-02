علاوي: أتشرف بقرار فصلي من البرلمان لأن النواب ليسوا طلاباً في الابتدائية

2019/03/02 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أن "الفكر التكفيري لا يزال موجوداً في العراق، كما أن البيئة الحاضنة للإرهاب ما زالت متوفرة"، مشيراً إلى أنه "لا يهمني إذا أراد مجلس النواب أن يفصلني بل أتشرف بهذا القرار، لأن البرلماني ليس طالباً في المرحلة الابتدائية" وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه شبكة رووداو الإعلامية: "لم نتجاوز المحاصصة لكن غيرنا صورتها فقط من شكل إلى آخر، وهذا لا يساعد في تشكيل الحكومة بنجاح"، لافتاً إلى "الحركة السياسية مقسمة ومنقسمة على نفسها كما أن مجلس النواب يمثل 20% من الناخبين العراقيين فقط لأن 80% المواطنين عزفوا عن التوجه إلى صناديق الاقتراع".وفيما يلي نص المقابلة: رووداو: أعلنتم مؤخراً عن تأسيس منبر سياسي جديد ما الهدف من هذا الكيان؟إياد علاوي: أعلناه لهدفين؛ أولاً: إصلاح النظام السياسي، وثانياً: لبناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، هو تجميع للقوى التي ترفض تسييس الدين والطائفية السياسية وقوى مؤمنة بالعراق، وبالتعايش في العراق، وقوى تؤمن بأنه يجب أن نسلك مسلكاً آخر غير الذي أدى إلى خراب العراق، وحددنا شروطاً للعضوية وأولها أن لا يكون العضو مساهماً بالفساد أو حاميه، ثانياً أن لا يكونوا من الذين آذوا الشعب العراقي، ثالثاً: ألا يكون الشخص منتمياً لأي حزب ولا يمثل أي طائفة، وهذا المنبر يتطور حالياً وسيكون هناك مؤتمر عام هذا الشهر بحضور 500 شخص، فإذا حقق البعد الشعبي المطلوب حينها سيكون قوياً في خوض الانتخابات القادمة.رووداو: على ضوء منتدى أربيل السنوي الأول حذرتم من ولادة جيل جديد من داعش سميتموه الجيل الثالث أو الرابع إلى أي مدى أنت متخوف من هذا الجيل، وما وتأثيره على الوضع السياسي في العراق؟علاوي: أنا متخوف جداً من ولادة هذا الجيل لأسباب كثيرة عدا التطورات التي حصلت بالفكر الإرهابي، لكن الفكر الأيديولوجي السياسي للتطرف موجود ولم يتم القضاء عليه، بل قضي فقط على الجانب العسكري من داعش أما الفكر المتطرف التكفيري لا يزال موجوداً، والجيل الثالث آت لا محالة أما الجيل الرابع هم أولاد هذه البؤر المتطرفة فهم الآن أعمارهم صغيرة لكنهم نشؤوا في كنف القتل والذبح والدمار وهذا سيكون الجيل الرابع، لذلك ينبغي على أجهزة الاستخبارات أن تتهيأ لما يمكن أن يحصل.رووداو: كيف تنظر الحكومة العراقية إلى جدية هذه المخاوف؟علاوي: مع ثقتي بالحكومة العراقية لكن البيئة لا تزال هي نفسها حاضنة للإرهاب، أخبرني وزير داخلية كوردستان أننا بدأنا نستقبل هجرة معاكسة من الموصل بحدود عشر عوائل في اليوم تأتي إلى معسكرات النازحين بالإضافة إلى معسكرات أخرى في العراق، فهذه المعسكرات تشكل بؤرة خصبة لنمو الإرهاب، أي أنه توجد بيئة حاضنة للإرهاب وتوجد بيئة طاردة للإرهاب، وهذه لم تتوفر بعد في العراق. رووداو: هناك مدن بأكملها لم تسمح الحكومة أو جهات أخرى للنازحين فيها بالعودة إلى منازلهم؟علاوي: نعم مثلاً أهالي جرف الصخر ممنوع أهاليها من العودة وهؤلاء تتولد لديهم كراهية للنظام السياسي المبني على الطائفية والمحاصصة والطائفية السياسية ويشوبه فساد ووضع اقتصادي متردي.رووداو: هل الحكومة هي التي لا تسمح بعودة النازحين؟ هناك من يقول إن إيران وراء هذه الخطوة؟علاوي: بالتأكيد إيران تساهم بهذا الشيء، لكن المشكلة هي مشكلة رؤية لما يجب أن يحصل، أي لا توجد رؤية واضحة في توجيه الأمور بالاتجاه الذي يهدف إلى إعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم ولا يهدف إلى إيجاد العمل المناسب لهم أو تعويضهم وإعادة إعمار بيوتهم تحت ذرائع مختلفة، أي كل الأجواء حاضنة للإرهاب، فضلاً عن وجود دول تشجع على الطائفية السياسية وتشجع على تبني النهج الطائفي مثل إيران التي بلغت بها الحدود الذي تقول فيه أنه اخترنا 3 رؤساء هذا تصريح الحرس الثوري، وهذا يعد تدخلاً وإهانة كبيرة.رووداو: مضى أكثر من 100 يوم على حكومة عادل عبد المهدي وما زلنا بدون وزارت الدفاع والداخلية والعدل والتربية برأيك لماذا؟علاوي: المحاصصة عادت يقولون إن سنة الإصلاح وسنة البناء يجب أن يختاروا ست وزارات لكل منها ثلاثة وأيضاً شيعة الإصلاح وشيعة البناء أن يختاروا عدداً معيناً وكذلك الكورد هذه هي المحاصصة التي لم نتجاوزها لكن فقط غيرنا صورتها من شكل إلى آخر، وهذا لا يساعد في تشكيل الحكومة بنجاح بالإضافة إلى ذلك الحركة السياسية مقسمة ومنقسمة على نفسها وثالثاً والأهم الآن مجلس النواب يمثل 20% من الناخبين العراقيين و 80% عزفوا عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.رووداو: ما هو مصير حكومة عادل عبد المهدي؟علاوي: احترم عادل عبد المهدي وكان وزيراً للمالية عندما كنت رئيساً، لكني عندما سألت عن مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول ما هي القرارت الأساسية المهمة التي ناقشها مجلس النواب واتخذت بها موقف لا يوجد شيء يذكر، مثلا لم يناقش قضية النفط والغاز في العراق.رووداو: البرلمان على ضوء هذه القوانين التي لم تشرع والتي ذكرتها في المقابل هو يحمل بعض النواب المسؤولية، ومنهم أنت بتغيبهم وهذا ما يعطل التصويت، كيف تعلق؟علاوي: هذه كلمة حق يراد بها باطل، ولا يهمني إذا أرادو أن يفصلوني أتشرف بهذا القرار لأن نضالي من أجل الشعب العراقي ليس بجديد، وإذا تستعرض البرلمانات العالمية ترى أن عدد المقاعد أقل من عدد النواب، والسبب أن النواب لا يتجهون للتصويت إلا لقضايا ومسائل أساسية، لأن البرلماني ليس مفروض عليه أن يداوم في البرلمان مثل طلاب الابتدائية، وإنما يناقش الأمور في لجان وفي حال يكون هناك تصويت مهم متعلق بإعلان حرب أو هدنة أو موقف أو استفتاء وقتها يتجه البرلماني للدوام في البرلمان.رووداو: هل يضم البرلمان العراقي بعض النواب الذين توجد علامات استفهام على وجودهم؟علاوي: بالطبع وهذا بسبب التزوير والإجراءات التعسفية وإجراءات تتضمن رشاوى ومال سياسي، ولهذا لم تعد الأمور تصب في سلامة الوضع النيابي، أنا لست عازفاً عن الذهاب إلى مجلس النواب ولكن هذه الجلسات المطولة بلا جدوى ولا تحقق شيئاً يذكر.رووداو: هل إياد علاوي نادم على معارضته لصدام حسين؟علاوي: ذاك النظام آتى بنا إلى هذه النتائج وأسلوب تعامله مع العراقيين أوصلنا إلى هذه النتائج، كما لا ننسى أن النظام السابق دمر الكورد، لكن هذا لا يعني قياس شيء بشيء، أي أن الوضع الآن سيء وذاك كان سيئاً جداً، وإنني من الذين قاوموا نظام صدام حسين وكانت كوردستان مأوى لنا لفترات طويلة.

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