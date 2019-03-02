2019/03/02 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القوة الجوية ترفض استقالة الكعبي من الهيئة الادارية للفريق

02/03/2019 20:45:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، السبت، رفضها فكرة تقديم النائب الاول لرئيس لمجلس النواب العراقي حسن كريم استقالته من منصب النائب الاول للهيئة الادارية لنادي القوة الجوية.

وذكر بيان لأمين سر الهيئة الادارية في نادي القوة الجوية وليد الزيدي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "هناك أشخاصاً يحاولون زعزعة استقرار النادي، حتى بعد اجراء الانتخابات، بعد فوز الهيئة الادارية الجديدة والتي ستقود النادي خلال الاربع سنوات المقبلة".

وأضاف الزيدي "نرفض بأي شكل من الأشكال، استقالة النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم من منصب النائب الاول لرئيس الهيئة الادارية للنادي، ولا يمكن ان نرى النادي من دونه، لأنه شخصية قدمت للنادي الكثير وكذلك هو احد الشخصيات السياسية المهمة في البلد".

وتابع ان "الانتقادات بحق النائب حسن كريم بسبب فوزه بمنصب نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، يقف خلفها اشخاص لا يريدون لهذا النادي الخير، وجميعنا نقف مع النائب الأول من أجل ان يبقى في منصبه، لأن النادي بحاجة له كونه من الشخصيات المحبة لنادي القوة الجوية"

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