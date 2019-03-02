الشفق القطبي يشعل سماء فنلندا بنيران خضراء

2019/03/02 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..ظهرت أضواء “الشفق القطبي” في سماء فنلندا، وهي ظاهرة طبيعية ينتظرها الناس من مختلف أنحاء العالم بفارغ الصبر.

واكتست سماء مدينة ليتويارفي التي تقع في منطقة الدائرة القطبية الشمالية بألوان ساطعة بينها الأخضر والوردي والأرجواني والأبيض، واستمرت الظاهرة لعدة ساعات.

وتحدث الظاهرة عندما تصطدم الإلكترونات المشحونة عالية السرعة، الصادرة عن الرياح الشمسية ، مع ذرات الأوكسجين والنيتروجين الموجودة بالغلاف الجوى للأرض، على ارتفاع يتراوح بين 20 و200 ميل فوق سطح الأرض، وهي الظاهرة التى يصدر عنها موجات ذات ألوان براقة تنير السماء.

وصرحت وكالة الفضاء الدولية “ناسا” أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى عاصفة مغناطيسية وقعت بين القطبين.

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