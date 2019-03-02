عمليات بغداد: القبض على عصابة تتاجر ببيع الأسلحة غير المرخصة في بغداد

2019/03/02 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة تابعة لاستخبارات الداخلية اليوم السبت ، القبض على عصابة تتاجر بالاسلحة غير المرخصة في بغداد.

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