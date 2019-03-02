2019/03/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف اتفق مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على مواصلة اتصالات الخبراء حول سوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو وواشنطن تتفقان على مواصلة اتصالات الخبراء حول سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو وواشنطن تتفقان على مواصلة اتصالات الخبراء حول سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).