لافروف لبومبيو: موسكو مستعدة للتشاور حول فنزويلا شرط اتباع مبادئ الأمم المتحدة بصرامة

2019/03/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حديثه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو إن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات حول فنزويلا، لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم.

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