رد فعل القادة العرب عندما أعلن زعيم أوروبي زواجه من رجل في قمة شرم الشيخ

2019/03/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية عدة كلمة رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، في القمة العربية – الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية في الأيام القليلة الماضية، لا سيما وأنه أعلن خلال الكلمة عن مثليته الجنسية، أمام زعماء دول تعتبر هذا الأمر خروجاً عن المألوف.

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