الحلبوسي يصل الى عمان للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

2019/03/02 | 21:30

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة وفدٍ نيابي ، الى العاصمة

الاردنية عمان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بمؤتمره

التاسع والعشرين .هذا ويعقد المؤتمر بمشاركة رؤساء البرلمانات

والمجالس العربية وتحت شعار "القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين".

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