الحلبوسي يصل عمان للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

2019/03/02 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مساء اليوم السبت، الى العاصمة الاردنية عمان.وذكر بيان لمكتبه، تلقته /SNG/، ان “الحلبوسي وصل إلى العاصمة عمان برفقة وفدٍ نيابي للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بمؤتمره التاسع والعشرين في المملكة الأردنية الهاشمية”.واضاف “حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونه ونائبه”.

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