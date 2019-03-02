المسرح العسكري يعود من جديد

2019/03/02 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزارة الثقافة والسياحة والاثار، السبت، عن موافقتها باعادة افتتاح المسرح العسكري.

وقال الوزير عبد الامير الحمداني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "الحياة مستمرة في العراق بفضل تضحيات ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية ، معلنا عن موافقته على اعادة افتتاح المسرح العسكري ليكون منبرا فنيا ثقافيا ينمي مشاعر حب الوطن في نفوس العراقيين".واضاف الحمداني خلال زيارته مقري قيادة محور الفرات الاوسط للحشد الشعبي" ان معركتنا الحالية تتمثل بمواجهة الافكار المنحرفة المتمثلة بداعش وغيرها من الجماعات الارهابية "، لافتا الى ان لدى وزارة الثقافة مشروعا كاملا لمواجهة الافكار المنحرفة " ،و اكد " ان هذه المعركة لا تقل اهمية عن معارك ساحات القتال وقد تكون اكثر حديا كونها تسعى الى مواجهة فكر متطرف ومنحرف "، لافتا الى" ان وزارة الثقافة قبلت التحدي في هذا النزال وستكسب الرهان بجهود الوطنيين "، ولفت الى ان ، " حب الوطن والانتماء شيء متجذر في الانسان وهذا المعدن النقي يظهر عند الازمات ".و اطلع الحمداني على معرض للصور الفوتوغرافية تبين تضحيات الحشد الشعبي فضلا عن معرض للاسلحة والمعدات التي اغتنمت من داعش الارهابي خلال عمليات تحرير المدن من تلك العصابات.انتهى

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