بالميكاواط.. وحدات الطاقة الكهربائية المجهزة في نيسان المقبل

2019/03/02 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت دائرة كهرباء بغداد، اليوم السبت، عن وحدات الطاقة الكهربائية المجهزة لاستقبال صيف 2019 التي ستنطلق في نيسان المقبل.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الدائرة احمد موسى لوكالة {الفرات نيوز} ان" الوزارة تستغل فصل الشتاء لصيانة محطات التوليد الكهربائية وستكون ساعات التجهيز في الصيف المقبل أفضل من السابق، بعد ان لجأنا الى أمور بديلة حيث ستقف الوزارة مع الجانب الإيراني لتزويد العراق بالكهرباء خلال الصيف"، مبينا انه" لدينا اليوم 2700 ميكاواط داخل حيز الصيانة الاضطرارية و2300 ميكاواط صيانات دورية تجهز حالياً لشهر نيسان المقبل سنغطي الحاجة ".وأشار الى ان" أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة هي التجاوزات على شبكات الطاقة والتخصيصات المالية وقلة مصادر الجباية"، لافتا الى انه" نحو 7 الاف ميكاواط ستضاف الى المنظومة الوطنية خلال الصيف القادم، كما لدينا 2500 ميكاواط نتيجة سوء تجهيز خط الغاز المصاحب ِلتشغيل المحطات".وأردف بالقول" 63% من الانتاج تذهب كضياعات ولدينا إجراءات للحد منها، وسنربط منظومة {سمارت ميتر} لتحديد الطاقة الضائعة وستسعف وتحد من الضياع"، منوها الى" فسخ جملة من العقود مع الشركات الخصخصة نتيجة لعدم التزامها".انتهى

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