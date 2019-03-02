البارزاني وعلاوي يبحثان

2019/03/02 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل بحث الرئيس مسعود البارزاني مع زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت، 02 آذار، 2019، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتقدم الحاصل بالعملية السياسية في العراق وكوردستان.وأفاد الموقع الرسمي للرئيس البارزاني أنه "استقبل يوم 2/ آذار / 2019 في صلاح الدين، الدكتور إياد علاوي رئيس إئتلاف الوطنية".وأضاف البيان: "خلال اللقاء تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة".وتابع: "كما تم تبادل الآراء حيال التقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق وكوردستان، إضافة الى سبل حل المشكلات بين أربيل وبغداد".ويزور علاوي إقليم كوردستان، ضمن مشاركته في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، الذي انطلق أمس الجمعة، 1 آذار 2019، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية، قبل أن يختتم أعماله مساء اليوم.

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