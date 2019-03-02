عنكبوت صغير يقتل إحدى أكثر الأفاعي سمية في العالم

2019/03/02 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة التقطت مواطنة أسترالية صورا لأغرب منظر للحياة البرية في حياتها، يرصد موت أحد أكثر الثعابين سمية في العالم على يد عنكبوت أحمر الظهر.وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن روبن ماكلينان صورت العنكبوت أحمر الظهر مع فريسته، ثعبان بني مرقط، في محيط مدينة ميرتلوود شمال شرق ولاية فيكتوريا في أستراليا.وتعد العناكب حمراء الظهر، […]

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