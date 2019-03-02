الخارجية العراقية تعلن موعد زيارتي رئيسي فلسطين وإيران لبغداد

2019/03/02 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، موعد زيارتي رئيسي فلسطين وايران لبغداد.

وقال الحكيم على حسابه في {تويتر} ان" بغداد تستمر باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي المستمر".وأضاف" حيث يزورنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي يومي {3 و 4} من شهر اذار الجاري، وتعقبه زيارة الرئيس الإيراني روحاني ووزير خارجيته ظريف يومي {11 و12} من الشهر ذاته".انتهى

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