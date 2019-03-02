سقوط قذيفة صاروخية على منزل في ديالى

2019/03/02 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} سقطت قذيفة صاروخية على منزل شمال شرقي ديالى.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "قذيفة صاروخية سقطت بأطراف قرية الجعار في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".واضاف ان "القذيفة تسببت اضرار خفيفة فقط في منزل ونفوق بقرة".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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