الاتحاد السكندري يتعادل مع ضيفه الداخلية بالدوري المصري

2019/03/02 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهي لقاء الاتحاد السكندري مع ضيفه الداخلية بالتعادل الإيجابي (1-1)، اليوم السبت، على ملعب برج العرب، في الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم خالد قمر بضربة رأس مميزة، في الدقيقة 17، لصالح الاتحاد، لكن التعادل جاء سريعا للداخلية، في الدقيقة 19، عن طريق عبد العزيز السيد.

وفشل الاتحاد في ترجمة سيطرته لهدف ثانٍ، رغم التعديل الهجومي للمدرب حلمي طولان، بإشراك كريم ممدوح ومحمد ناجي.

وبذلك، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة، في المركز الـ14، بينما أصبح رصيد الداخلية 23 نقطة، في المركز الـ15.

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