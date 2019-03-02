التعادل يحسم قمة شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

2019/03/02 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة شمال لندن بين أرسنال ومضيفه توتنهام، اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي” ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الويلزي أرون رامزي للضيوف في الدقيقة (16)، ورد توتنهام بهدف لهاري كين بالدقيقة (74) من ركلة جزاء.

وأهدر الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، فرصة ذهبية لفوز أرسنال، عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

ورفع آرسنال بهذا التعادل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط وراء صاحب المركز الثالث توتنهام (61).

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