الإسماعيلي يعقد مهمته في دوري الأبطال بعد الخسارة من شباب قسنطينة

2019/03/02 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل الإسماعيلي المصري مواجهته المؤجلة خارج ملعبه أمام شباب قسنطينة الجزائري غدا السبت في محاولة للتمسك بأمل البقاء في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

ولا بديل عن الفوز للإسماعيلي في الجزائر أمام شباب قسنطينة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دور الستة عشر.

ويملك الفريق المصري نقطة واحدة من ثلاث مباريات بعد هزيمته 2-صفر أمام مازيمبي من الكونجو الديمقراطية و2-1 على أرضه أمام الافريقي التونسي ثم تعادله 1-1 مع قسنطينة.

وقال سيدومير يانوفيسكي مدرب الإسماعيلي إن مهمة فريقه صعبة لكنها ليست مستحيلة.

ونقل موقع الإسماعيلي على الإنترنت عن المدرب البلجيكي قوله “لابديل عن الفوز ليس في مباراة الغد فقط ولكن في المباريات الثلاث المتبقية لنا في دور المجموعات.

“لا يوجد مستحيل في كرة القدم.



طالبت اللاعبين بالتركيز الشديد واستغلال أي فرص متاحة لهز الشباك”.

ويسعى الجهاز الطبي للإسماعيلي إلى إعداد لاعب الوسط محمود عبد العاطي “دونجا” الذي أصيب في مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش بالدوري المحلي بتمزق بسيط في العضلة الأمامية بينما سيغيب عن الفريق القائد محمود متولي للإصابة.

وقال محمد مجدي مدافع الإسماعيلي إن فريقه لديه رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية ضد شباب قسنطينة.

وأضاف “أمامنا فرصة كبيرة لتعديل موقف الفريق في المجموعة وتعويض نتيجة المباراة الماضية.



الفريق الجزائري جيد ويريد الانفراد بصدارة المجموعة”.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بسبع نقاط من أربع مباريات متفوقا بفاق الأهداف على قسنطينة الذي يملك نفس الرصيد من ثلاث مباريات بينما يأتي الافريقي في المركز الثالث بأربع نقاط من أربع مباريات فيما يتذيل الإسماعيلي المجموعة بنقطة واحدة.

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