الحمراء في مطار الناصرية

2019/03/02 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، اليوم السبت ، زج باصات للنقل الداخلي الحديثة الى مطار الناصرية الدولي لنقل المسافرين

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