2019/03/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الجيش اليمني بإطلاق النار على موكب رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد.

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