2019/03/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من التعرض لأمن وسلامة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بعد إعلان الأخير وجود تهديدات ضده في حال عودته للبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يحذر من التعرض لأمن وحرية زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يحذر من التعرض لأمن وحرية زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).