2019/03/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي شباب قسنطينة الجزائري على نظيره الإسماعيلي المصري، بثلاثة أهدف لهدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... أهداف مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة (2-3) في دوري أبطال أفريقيا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... أهداف مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة (2-3) في دوري أبطال أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).