الحلبوسي يصل الأردن للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

2019/03/02 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

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