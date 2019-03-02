ادباء ذي قار تحتفي بالمنجز الادبي للروائي علي لفته

2019/03/02 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نظم اتحاد الادباء والكتاب في محافظة ذي قار اليوم امسية ثقافية للاحتفاء بالمنجز الادبي للروائي علي لفته .

وقال نائب رئيس الاتحاد الدكتور ياسر البراك لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاتحاد استضاف لفته في اطار برنامجه الاسبوعي للاحتفاء بالادباء والكتاب وبمنجزهم الادبي .





شبكة اخبار الناصرية:نظم اتحاد الادباء والكتاب في محافظة ذي قار اليوم امسية ثقافية للاحتفاء بالمنجز الادبي للروائي علي لفته .وقال نائب رئيس الاتحاد الدكتور ياسر البراك لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاتحاد استضاف لفته في اطار برنامجه الاسبوعي للاحتفاء بالادباء والكتاب وبمنجزهم الادبي .وبين ان الاحتفاء بلفته انما هو احتفاء بالرواية العراقية الجديدة التي تحاول ان تحفر في ذاكرة الوجع العراقي واقعا جديدا بعد المتغيرات التي شهدتها البلاد في العام 2003.واشار الى ان الامسية شهدت تفاعلا كبيرا بين الحضور والروائي الضيف ، اذ تقدموا باوراق نقدية في قراءة التجربة الروائية له .

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