تعرف على مواصفات سيارة فولفو الكهربائية المتطورة

2019/03/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرضت شركة فولفو السويدية نموذجها القادم من سيارات “Polestar 2” الكهربائية، التي يتوقع أن تصبح المنافس الرئيس لسيارات “تسلا”.وستزود هذه المركبات بزوج من المحركات الكهربائية بعزم 408 أحصنة، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان.كما ستحوي هذه المركبة واجهة قيادة تعمل باللمس، مزودة بشاشة […]

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