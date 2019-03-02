باريس سان جيرمان يفوز علي كان بالدوري الفرنسي

2019/03/02 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لا ينافس مانشستر يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن فريق المدرب أولي جونار سولشار قد يملك كلمة حاسمة في تحديد البطل بدءا من مواجهة ليفربول باستاد أولد ترافورد، يوم الأحد.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة بفارق الأهداف أمام ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب ولدى كل منهما 65 نقطة بفارق 14 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الرابع.

ولن يلعب سيتي في الدوري هذا الأسبوع إذ يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ليمنح ليفربول فرصة العودة إلى الصدارة.

وسيلعب يونايتد ضد سيتي في وقت لاحق من الموسم لكن وربما بشكل مفاجئ ستفضل جماهيره إلحاق الضرر بطموح ليفربول.

ولم يحصد الفريق القادم من منطقة مرسيسايد اللقب منذ 1990 فيما ناله يونايتد 13 مرة خلال تلك الفترة وستحب جماهيره تذكير غريمه اللدود بهذه الحقيقة.

وبغض النظر عن الفخر المحلي فربما تكون المباراة مهمة لسولشار الساعي لإقناع إدارة أولد ترافورد بأنه الرجل المناسب لتولي تدريب الفريق بشكل دائم بعد انتهاء فترته المؤقتة في نهاية الموسم.

ويملك المدرب النرويجي شعبية كبيرة بالفعل بين الجماهير بعد قيادته الفريق للفوز في 11 من أول 13 مباراة منذ توليه المسؤولية ولو أوقف ليفربول فستصل أسهمه إلى عنان السماء.

وكانت الهزيمة أمام ليفربول هي التي منحت سولشار الفرصة بعد إقالة جوزيه مورينيو عقب السقوط 3-1 في أنفيلد في ديسمبر كانون الأول.

وتأهل يونايتد إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصار مقنع 2-صفر على مستضيفه تشيلسي يوم الاثنين بينما يدخل ليفربول المباراة بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا.

وقال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول “إنها مباراة كبيرة ضد مانشستر يونايتد.



إنها دائما مباراة كبيرة ضده.



هذه مباراة في أيدينا ونتطلع إليها”.

وأضاف “إنها مباراة هائلة والمنافس أصبح فريقا مختلفا ويقدم أداء جيدا.



أعتقد أنه علينا الحذر منه لكن المنافس يعلم ما الذي ينتظره وعليه الحذر منا”.

ويأمل يونايتد في تعافي أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد من إصابتين عضليتين قبل المباراة بعد غيابهما عن الفوز على تشيلسي بعد التعرض للإصابة في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وقال روبرتسون “أنظروا إلى قائمة الفريق أو تشكيلته فهي مليئة باللاعبين أصحاب الكفاءة.



(يونايتد) يملك فريقا رائعا.



عاد بعض اللاعبين أيضا وهو ما يساعد دائما ويملك تشكيلة قوية أيضا”.

وسيسعى توتنهام هوتسبير لتقليص الفارق مع سيتي وربما يعود قائده هاري كين إلى التشكيلة الأساسية عندما يحل ضيفا على بيرنلي يوم السبت بعد غيابه منذ عدة أسابيع بداعي إصابة في الكاحل.

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