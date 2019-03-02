بارزاني وعلاوي يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.وأفاد بيان لمكتبه، تلقت /SNG/،نسخة منه، ان” بارزاني وعلاوي سلطا خلال اللقاء في صلاح الدين، الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة”.وأضاف” كما تم تبادل الآراء حيال التقدم الحاصل في العملية السياسية في ...

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