2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس احبطت قيادة قوات حرس الحدود، في محافظة البصرة، السبت، عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.وقالت القيادة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اذار 2019)، انه “بجهود الأبطال في قسم استخبارات قيادة حدود المنطقة الرابعه وباشراف مدير القسم وبالتعاون مع شعبة استخبارات امرية حدود السواحل تم إحباط عملية تهريب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: ضبط كميات “هائلة” من المخدرات على متن زورق في البصرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: ضبط كميات “هائلة” من المخدرات على متن زورق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).