الاتفاق على 8 نقاط في “المؤتمر التوحيدي الأول لقوى الاحتجاج”

2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اختتم، (المؤتمر التوحيدي الأول لقوى الاحتجاج) في البصرة، السبت، أعماله تحت شعار (قوتنا وحدتنا) بالاتفاق على 8 مقررات من شأنها الإسهام في توحيد فعاليات الاحتجاج في عموم محافظات العراق.وجاء في وثيقة المؤتمر الختامية، تلقى “ناس” نسخة منها اليوم، ( 2آذار 2019) أن “المؤتمر انعقد بمشاركة عدد من الناشطين وقوى الاحتجاج […]

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