2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي الشرطة لكرة الصالات فوزاً مثيراً على مضيفه فريق الجنسية عندما قلب تأخرهُ بثلاثة اهداف لهدفين لفوز مستحق بنتيجة 4-3 في المباراة ألتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيثارة تقلب الطاولة على الجنسية وتواصل عزف الصدارة في كرة الصالات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيثارة تقلب الطاولة على الجنسية وتواصل عزف الصدارة في كرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).