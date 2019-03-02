الجزائر.. بوتفليقة يعلن ترشحه للرئاسة من جديد

2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.وأعلن ثلاثة

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