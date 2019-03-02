فيسبوك ترفع دعوى قضائية ضد بائعي الحسابات المزيفة

2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت شركة فيسبوك شركات واشخاص بترويج وبيع حسابات وهمية، ومتابعين ولايكات (إعجابات) مزيفة، فيما شددت انها ستتصرف بحزم للحفاظ على نزاهة منصتها.اذ رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية في محكمة فيدرالية أميركية باسم شبكتي فيسبوك وإنستغرام بحق أربع شركات وثلاثة أشخاص يتخذون من الصين مقرا لهم، واتهمتهم بترويج وبيع حسابات وهمية، ومتابعين ولايكات (إعجابات) مزيفة.

وبحسب فيسبوك، فقد قام المتهمون ببيع حسابات وهمية أيضا على أمازون، وآبل، وغوغل، ولينكدإن وتويتر.

وذكر الموقع الرسمي لفيسبوك في بيان، "برفعنا للدعوى، نأمل تعزيز الوعي بأن هذا النوع من النشاطات الاحتيالية غير مقبول، مشددا "وسنتصرف بحزم للحفاظ على نزاهة منصتنا".

ويحمل ملف القضية مطالبات بمنع الأشخاص والكيانات من إنشاء حسابات ولايكات ومتابعات وهمية على فيسبوك وإنستغرام.

ووفق البيان، اتهم فيسبوك الشركات والأفراد الصينيين بالتعدي على "العلامة التجارية" لفيسبوك وإنستغرام، والتعدي على فيسبوك بأسماء نطاقات إلكترونية خادعة يتم استخدامها لتشغيل مواقع الاحتيال.

واكد البيان على، أنه لا مكان "لأية أنشطة وهمية على منصتنا، لهذا نكرس جهود قوية لكشف تلك السلوكيات وإيقافها، بما في ذلك تعطيل ملايين الحسابات الوهمية يومياً".

تحرير: عامر الشيباني

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