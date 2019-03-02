منظمة دولية تستنكر تأييد السلطة لأحكام الاعدام في البحرين

2019/03/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية عن استنكارها تأييد السلطات البحرينية لأحكام الاعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي.ووفق بيان لها، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، "اطلعت المنظمة مؤخراً على قرارات ما تسمى بمحكمة الاستئناف البحرينية في جلسة يوم الاثنين 25 فبراير/ شباط 2019 القاضية بتثبيت احكام الاعدام واسقاط الجنسية عن المعتقلَين محمد رضي عبدالله ومحمد إبراهيم طوق، على الرغم من عدم ثبوت صحة اجراءات الاحكام الابتدائية التي يشوبها التسييس وعدم النزاهة كونها صورية ولا تراعي المعايير القانونية المفترضة.

كما تؤكد المنظمة على ان هناك دلائل قطعية تثبت ان اعترافات المحكومين قد انتزعت بالإكراه، عبر التعذيب والترهيب الممارس من قبل محققي الامن البحريني، وهو ما يفرض على السلطات مراجعة قراراتها التعسفية بحق الشعب البحريني وعدم التمادي في تنكيله الجاري، اضافت المنظمة المعنية بحقوق المسلمين الشيعة.

لذا تطالب المنظمة كافة الاطراف الدولية والمنظمات الحقوقية بضرورة العمل على وقف تنفيذ قرارات الاعدام الجائرة، والدفع بالسلطات البحرينية الى الحوار والاستماع الى مطالب الشعب المشروعة، فضلاً عن اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من السجون، حسب البيان.

تحرير: عامر الشيباني

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