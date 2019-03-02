السيتي يتصدر مؤقتاً والشياطين الحمر تنجو من فخ ساوثهامبتون

2019/03/02 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت عقب فوزه الصعب على مضيفه بورنموث 1-0 يوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.56).ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب “مؤقتا” وتوقف رصيد […]

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